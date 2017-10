Mõni aeg tagasi jõudis meediasse uudis, et saatest „Prooviabielu“ tuule tiibadesse saanud Liisa Kuusmaa on oma ellu leidnud armastuse. Nüüd selgub aga, et noored ootavad ka pisiperet. Elu24 sai vihje, mille kohaselt on Liisa lapseootel. „Vara on veel midagi lähemalt rääkida,“ ütleb ta, kuid kinnitab beebiootust. Kui Õhtuleht Liisa poole kommentaari küsimiseks pöördub ja kõne alguses kõigepealt õnne soovib, ei vasta Liisa selle peale midagi ja katkestab kõne. Helistame Liisale uuesti, kuid ta ei vasta, seejärel saadame SMS-i, et küsida paar lauset kommentaariks. „Ei oska öelda, kust pr. Jukkum selle info võttis. Mina pole midagi kinnitanud ja ei anna ka kommentaare. Ja kas see info üldse tõene on?“ tuleb Liisalt mõne aja pärast vastus. Õhtuleht uurib siis, ehk on naine siiski nõus kommentaari andma ja ütlema, kas tema lapseootus vastab tõele või mitte. „Ma ei ole avaliku elu tegelane enam ja minust valeuudiste levitamine on äärmiselt ebaeetiline tegevus,“ ütleb naine vaid. Kas siit võib välja lugeda siis, et Liisa siiski ei ole lapseootel?

Liisa kallimaks on Sander Pärtel, kellest naine augustikuus oma blogis aimu andis. Liisa kirjutas, et tema elus on toimumas muutused ja naine ei ela enam seal, kus varem. „Ühesõnaga kolisime tiba suuremasse korterisse ja eemale minu endisest elukohast. Üks põhjus oli see, et kahekesi 1-toalises jääb veidi kitsaks ja teiseks oli minu jaoks põhjus hingerahu saamine,“ kirjutas ta. „Ja nagu mu jutust aru saada, siis jah, mul on tekkinud elukaaslane. Suhtes oleme nüüdseks olnud veidi üle kuu aja, tuttavad natukene kauem. Ja meil läheb hästi - oleme õnnelikud ja loodetavasti seda õnne jagub pikaks ajaks. Mina igatahes tunnen, et olen oma kõrvale leidnud selle õige, kellega ma tahakski ülejäänud elu jagada.“

Mine tea, ehk oli Liisa juba siis lapseootel, sest sedagi võib tagantjärele tema blogist välja lugeda. „Ja paar uudist on veel varuks, millest praegu veel pisut vara pajatada. Kuid eks iga asi omal ajal. Igatahes olen oma eluga rahul ja loodan, et see rahulolu kestab pikalt.“ Sander Pärteli kohta on meedias juba ilmunud nii mõndagi. Nimelt on mees erinevate kohtulahendite järgi sadistlik loomapiinaja ning naise- ja lapsepeksja. Loomakaitsjate kodulehelt saab lugeda, et mees on korteri aknast välja visanud paarikuise kassipoja, peksnud pere isast kassi rusikatega nii, et loomake ei saanud mitu päeva liikuda ega süüa ning peksnud põhjuseta surnuks perenaise emase kassi. Lisaks on mees väga jõhkralt käitunud oma endise elukaaslase ja lapsega, ning lasknud rusikad käiku ka siis, kui elukaaslane oli lapseootel. Aastatel 2013-2014 ähvardas mees oma toonast elukaaslast ja last tervisekahjustuste tekitamise ja tapmisega. Aasta hiljem ähvardas ta lapse autosõidu ajal masinast välja visata ning lapse ja lapse ema ära tappa.