Mainekonflikti sattunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistoorium võtab tööle avalike suhete spetsialisti.

Siiani korraldas avalikke suhteid EELK avalike suhete komisjon, konsistooriumi avalike suhete osakond ning ajaleht Eesti Kirik. Komisjoni kuuluvad piiskop Tiit Salumäe (esimees), õp Mihkel Kukk, Eva-Liisa Luhamets, Mare Pihlak, Sirje Semm, Meelis Süld, Indrek Treufeldt, õp Tauno Toompuu, õp Arho Tuhkru ning õp Kalle Kõiv. Avalike suhete komisjoni ülesanne on muuhulgas ka EELK avalike suhete strateegia väljatöötamine ja kirjastustegevuse koordineerimine.

Konkurss kuulutati välja EELK kodulehel ning tingimustes seisab, et avalike suhete spetsialisti ülesandeks on korraldada ja toetada EELK suhtlust avalikkusega, edastada avalikkusele teavet kirikus toimuvatest sündmustest ja suurendada kristliku sõnumi tuntust ühiskonnas. Kandidaadilt eeldatakse väga head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet. Soovitav on töökogemus avalike suhete valdkonnas.

Avaldus ja CV tuleb esitada hiljemalt 18. oktoobriks e-posti aadressile konsistoorium@eelk.ee.