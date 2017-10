Harju maakohus arutab kolmapäeval ekspoliitik Villu Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud karistuskokkulepet.

Augustis eraldas maakohus Reiljani materjalid Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare, poliitikute ja ettevõtjate kriminaalasjast kokkuleppemenetluseks, edastab ERRi uudisportaal.

Kui kohus Reiljani ja riigiprokuratuuri karistusleppe kinnitab, siis pääseb Reiljan „Aktuaalsele kaamerale“ teadaolevalt reaalsest vanglakaristusest.

„Ma võin seda kinnitada, et loomulikult ei ole kokkulepe sõlmitud sellel eesmärgil, et karistada isikut rangeima karistusega,“ on juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus öelnud.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul on Edgar Savisaare, Villu Reiljani ja Vello Kunmani altkäemaksu süüdistuse juures tuvastatud, et Vello Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval toimuv ehitustegevus ei vastanud varasemalt Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt kinnitatud ehitusprojektile.