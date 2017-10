Toronto ülikooli emeriitprofessor Jüri Kivimäe sõnul on ka ajaloo kirjutamises moed, mis tulevad ja lähevad.

Kivimäe rääkis, et laulva revolutsiooni periood paiskas ajalookirjutuse sassi, kirjutab Lääne Elu. „Rahva huvi ajaloo vastu tõusis haripunkti ja kõigist said lühikese ajaga ajalootundjad, et mitte öelda ajaloolased.“

Eesti taasiseseisvumise ajal muutus ka ajaloolaste ja ajaloouurimise roll – kõigele tuli kiiresti reageerida. Tulemuseks oli, et ajaloolane muutus ajakirjaniku sarnaseks, kellele ei antud aega süvauuringuks ning ajalooteaduse roll nihkus tagaplaanile ja ajalugu väljus distsipliini raamest. „Seda pole julgetud välja öelda,“ ütles ajalooprofessor.