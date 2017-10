„Mulle tuli see uudisena,“ ütleb Silland Õhtulehele, et tema nägi enda kohta käivaid väiteid just Rammo Twitteri-kontolt. „See on informatsiooni, mille keegi on välja mõelnud,“ ütleb ta. Aga kas Silland saab käsi südamel öelda, et ta pole töötajatelt allkirju kogunud? „Saan öelda. Inimene hääletab ju anonüümselt hääletuskabiinis ja see eelnev allkirjakogumine on mõttetu tegevus,“ hindab ta rahulikul toonil.

Valimiste valvur Alari Rammo rääkis Õhtulehele, et Pärnu ja Narva haiglate töötajad on anonüümsust paludes teatanud, et kohalike omavalitsuste valimisel kandideerivad haiglajuhid on püüdnud nende hääli mõjutada. Narva haigla juht eitab seda. Pärnu haigla juhile on küsimused edastatud, kuid ta viibib lõunani koosolekul.

Rammo räägib, et haigla töötajate väitel oli ka Pärnu haigla juht Urmas Sule pidanud septembris osakondade kaupa koosolekuid, kus ta oli teinud personalile selgeks, kui kasulik on haiglale see, et valimistel tema poolt hääletataks. Ka oli ta jaganud tööajast haigla töötajatele valimismaterjale.

Rammo hindab, et see oli haiglajuhi poolt täiesti ebaeetline käitumine ning läheb vastuollu ka valimisseadusega. „Ei ole kena kasutada kampaania tegemiseks haigla ressursse ning ka ei peaks tegema kampaaniat tööajast. Juht on ju oma töötajate suhtes sellisel positsioonil, et töötajad tunnevad moraalset kohustust tema sõnade järgi tegutseda. Nad tulid neile haigla koosolekutele hirmuga, sest tundisd, et nende töökoht on ohus.“

Reformierakondlasest haiglajuht Urmas Sule ütles Postimehele, et haiglas on paika pandud kord, mille kohaselt ei tohi kohalikud valimised mingilgi moel ravitegevust segada ning et peale tema kandideerib Pärnu haiglast kohalikel valimistel teisigi, kes sel teemal oma kolleegidega suhtlevad.