Peamiselt tellitakse postiga uimasteid väikses koguses ja tihti selleks, et neid esimest korda proovida.

Sel aastal on maksu- ja tolliamet posti kontrollides leidnud 566 narkootilise aine kahtlusega saadetist. See teeb umbes kaks pakki päevas ja samas tempos jätkates on selliseid leide aasta lõpuks kokku üle 700. Möödunud aastal oli 600 sellist juhtumit, 2015. ja 2014. aastal aga alla 200.

„Vahelejäämise riski hinnatakse ekslikult väikseks. Niisugust muljet loob see, et anonüümsuse säilitamiseks kasutatakse nn süvaveebide müügivõrgustikke, kus makstakse bitcoin’ides ning ostja ja müüja vaheline suhtlus on krüpteeritud,” sõnas MTA uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa.

