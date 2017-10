Viimatise info kohaselt avas Las Vegase tulistaja Stephen Paddock (64) esimesena tule hotelli turvatöötaja Jesus Campose pihta.

Kui algselt oli levinud info, et Campos sai viga märksa hiljem, on nüüd teada, et Paddock tulistas turvameest jalga kuus minutit enne tule avamist kontserdikülastajatele, kirjutab LA Times. Campos oli enne tulistamist läinud kontrollima ühe hotellitoa ust. Uus info sündmuste arengu kohta on aga tõstatanud küsimuse, miks ei suutnud politsei laskja asukohta tuvastada palju varem?

Hetkel on teada, et Paddock lõpetas tulistamise rahva pihta kell 22.15, kuid politsei saabus hotelli 32. korrusele, kus kurjategija viibis, alles kell 22.17. Clarki maakonna šerif Joe Lombardo sõnas eilsel pressikonverentsil, et tema oletuste kohaselt võis Paddock tulistamise lõpetada tänu varem üles seatud turvakaameratele, mis võimaldasid tal politseinike lähenemist näha.

Lisaks teatas Lombardo, et laskur oli sihtinud ka Mandalay Bay hotelli juures asunud kütusekonteinereid.