Linnaelu keskel soovib endale igaüks leida paika, kus on säilinud killuke ajalugu ning individuaalset lähenemist. Kui rääkida individuaalsusest, kerkivad esile erinevad inimtüübid. Mida rohkem inimesi, seda rohkem maitseid ja eelistusi. Elustiil ja ellusuhtumine mängivad suurt rolli kodu asukohal, materjalide valikul ning sisustamisel.

Astieks disainisalong on võtnud endale eesmärgiks pakkuda klientidele uusimat ja eksklusiivseimat mööblidisaini ning sisekujunduslahendusi tehes koostööd kvaliteetsete ja luksuslike sisustusbrändidega.

Luksuslikult sisustatud kodu on palju enamat kui lihtsalt sisustuselementide õigesti paigutamine. Hästi sisustatud kodu hellitab omanikku oma rikkuste ja mugavusega.

Millised on aga sisustuselemendid mida luksuslikud koduostjad kõige rohkem soovivad? Milline on luksuslik koduostja, kes endale uut kodu otsib? Toome Teieni mõned ideed, mis intrigeerivad iga luksusliku stiili austajat.

1. Iseloomuga kodu

Igal maitsekalt sisustatud kodul on omad pilkupüüdvad detailid, mis lisavad isikupära ja seovad erinevaid sisustuselemente omavahel. Sellisteks detailideks võid kasutada näiteks vaase, skulptuure, raame või peegleid.

Kaunista näiteks oma kodu tõeliselt ajatu elustiili brändi LALIQUE vaasiga. Satineeritud klaasiga vaas püüab iga külalise tähelepanu. Väärikas sisustuselement kaunistab Sinu kodu nii dekoratiivelemendina kui sobib ka kaunite lillede eksponeerimiseks.

LALIQUE BACCHANTES VASE

LALIQUE CYNARE VASE

2. Täisvarustusega köök

Köök on kodu süda ja suurepärane kodu nõuab suurepärast kööki. Siematic on kõrgkvaliteetne Saksamaa köögimööbli tootja, millel on pikk ajalugu ning rahvusvaheliselt tunnustatud tipptasemel disain, ajatu elegants ja kõrgtasemeline funktsionaalsus. Eksklusiivsed Siematic köögid on jaotatud kolme stiili - URBAN, PURE JA CLASSIC, et sobituda Sinu iseloomu, kodu ning ümbruskonnaga.



SieMatic URBAN



SieMatic PURE



SieMatic CLASSIC

3. Kuninglik magamistuba

Magamistoas veedame suurema osa oma ajast. Kuivõrd oluline on, et kodus oleks ruum kus ennast koguda ja värskelt uut päeva alustada. Olulist osa une kvaliteedis mängib voodipesu valik.

BLUMARINE kaunid satiinist ja parima kvaliteediga puuvillast voodipesud on romantilised ja kaunistatud peenete detailidega. Itaalia brändi magamistoa kollektsioonidel võib näha tikandeid, pitsaplikatsioone, lillemustreid, mahedate toonidega printmustreid millele lisavad aksenti erksad värvid.

BLUMARINE

4. Pilkupüüdev valgustus

Kes ütles, et kunst kuulub ainult seintele? Valgusti Sinu kodus võib olla kallis meisterlik käsitöö, mis paneb terve ruumi särama.

1938. aastal Veneetsias loodud Prearo on üks parimaid Itaalia valgustite tootjaid. Prearo kollektsioonid peegeldavad täiuslikku koostööd metallide töötlemise ja vana Veneetsia kunsti täpsuse vahel. Valik ulatub kristallide, klaaside ja muude peenemate materjalide vahel, pöörates erilist tähelepanu disainile ja innovatsioonile.

Prearo DESIREE

Prearo FLO

5. Mitte lihtsalt ruum vaid kodu

Kuidas luua ühes ilusas korteris või majas enda „kodutunne“?

Dr.Vranjes teab kuidas luua koju lõhnadega soe tervitus ja heaolutunne. Itaalias käsitsi valmistatud ja ainult parimaid naturaalseid essentse sisaldavad koduaroomid on suurepärane võimalus tuua enda koju unikaalne lõhn. Kokku kuulub valikusse 27 traditsioonilist- ja 9 kollektsiooni lõhna, millest seast leiab nii vaimustava Toscana veinist inspireeritud marjase Rosso Nobile kui maskuliinsete nootidega Maserati.

Dr. Vranjes MASERATI

Dr. Vranjes ROSSO NOBILE

6. Vannituba vs SPA

Reisid viivad luksust armastad koduomanikud maailma parimatesse hotellidesse ja spaadesse. Miks mitte seda mitmekülgsust uuesti oma igapäevases elus taasluua läbi spa-sarnaste vannitubadega.

Itaalia vannitoamööbli tootja Milldue üllatab oma eksklusiivsete materjalide ning erinevate kujunditega, pakkudes uudseid tehnilisi lahendusi ja stiile üheksa erineva kollektsiooniga. Ettevõttel on juba pikka aega olnud igas tootmisetapis kvaliteetne ja täpne tootmissüsteem, mis ühendab meisterliku käsitöö tipptasemel tehnoloogiliste lahendustega.

Milldue MAJESTIC 3

Milldue FOUR SEASONS 1

7. Mahukas garderoob

Kvaliteetne garderoob Sinu kodus aitab mugavalt mahutada kõik vajaliku, et võiksid iga päev suurepärane välja näha. Lisaks kaunile väljanägemisele on garderoobi juures oluline kui suur on ruum kuhu garderoob mahtuma peab ning missuguseid materjale ning süsteeme kasutatakse.

Itaalia meisterlikkus, mida jagavad traditsioon ja innovatsioon peegelduvad LEMA eksklusiivsetes garderoobides ja kappides, mis on toodetud modulaarsete süsteemidega ning kõikide vajalike lisade ja mugavustega.



LEMA WALK-IN CLOSET NOVENOVE





LEMA WARDROBE FINA

Astieks Komfort Showroomis saate lähemalt tutvuda sisustuselementide, mööbli, kodulõhnade, lauanõude, voodipesu ja muu vajalikuga kodu sisustamiseks või kingituseks. Lisaks on meil pikaajaline koostöö tootjatega Saksamaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt ja teistest riikidest, et pakkuda kõrgklassi luksust ja mugavust Teie kodu loomisprotsessil. Meie andekas disainimeeskond on Teile rõõmuga abiks parimate sisekujunduslahenduste leidmisel.

Astieks Komfort OÜ, Kentmanni 6, 10116 Tallinn

Loe lisaks: Kodu kui sinu iseloomu peegeldus