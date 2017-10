Reedel, 13. oktoobril esineb Nordea Kontserdimajas taas maailmanimega muusik Estas Tonne, kelle esinemiskaaslasteks kontserdil „Reviving The Water“ on Joseph „Pepe“ Danza ja Netanel Goldberg. Kontserdi nimi tähendab eesti keeles vee elustumist ning iidsed kultuurid ongi oma rituaalides seda ühendit käsitlenud kui elu aluspõhimõtet, teadus aga on välja toonud suhte kosmose ja vee elava natuuri vahel. „Me tahamegi innustada teid sulgema silmad, sukelduma helilainetesse ja laskma sellel ennast kanda paika, kus ühestainsast tilgast saab alguse ookeani puhastamine,“ kirjeldavad muusikud oma kontserti. Estas Tonne on muusik, kes rändab mööda erinevaid maid ja kultuure, haarates neid endasse, kuid samas ühegagi neist ennast jäädavalt seostamata – tema jaoks muutub see kõik kokku maailma kultuuririkkuseks. Tema muusika on paljude lähenemiste peegeldus, paljude stiilide üksteise sisse sulamine, mis annab üllatuslikud tulemid unikaalses vormis ja meloodias.

Joseph „Pepe“ Danza on pillimängijana laia kultuurilise taustaga, olles pälvinud „maailmamuusika kehastuse“ ja „ekstreemse multiinstrumentalisti“ unikaalsed tiitlid. Ta mängib löök-, puhk- ja keelpille ning tundmatuid instrumente, mida on tema ülemaailmsete pillide kogumikus üle 300. „Ma elan sügavas teadmises ja kogemuses, et muusikal on tugev ümberkujundav jõud ning inimkond ja meie armas planeet Maa on valmis muutusteks kõrgematele sagedustele,“ seletab ta.

Kontserdil vokaalina esinev Netanel Goldberg on silmapaistev kontratenorist muusik, kelle häält on nimetatud müstilistes paikades rändavaks puhtaks kunstiks ja kelle kontserdid on tuntud tervendava mõju poolest. Estas Tonne ütleb, et tema jaoks on iga selline kontsertreis reegliteta improvisatsioon. „Ainus reegel, mida ma järgin, on oma vaistu ja tunnete usaldamine,“ ütleb ta. Pikka aega reisis ta, kaasas vaid kitarr, võimendi ja isiklikud asjad. Ta on esinenud tänavatel, festivalidel, kõrbetes, templites ja isegi koobastes. „Enim on mulle meelde jäänud Mehhiko külad, kus inimestel puudusid isegi CD-pleierid. Nad ei teadnud, mida teha CD-dega, mida ma lihtsalt õhku loopisin,“ meenutab ta. Eestis on Estas Tonne varemgi käinud. „2015. aastal tundsin, et tahan Eestisse minna. Mul on seal tuttavaid, aga ma ei võtnud nendega toona ühendust. Poolel teel peatusin ühel festivalil ja tutvusin seal inimestega, kellega koos sõitsin Tallinna. Andsin juhusliku kontserdi, mind tuli kuulama suur hulk rahvast,“ räägib ta ühest varasemast esinemisest Eestis. Tema eelmine kontsert koos Pepe Danza ja Dimitri Artemenkoga oli mullu novembris Vene Kultuurikeskuses.



Estas Tonne kinnitusel on elu tema jaoks rännak, voolamine ühest seisusest teise, ning kui reisil tuleb vajadus kaaslase järele, tuleb too ise tema juurde.