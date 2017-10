Neljapäeval, 12. oktoobril kell 18.30 leiab Solarise Apollos aset väga maagiline õhtupoolik ja autoriõhtu koos maailmatuntud prantsuse esoteerikust kaardimeister Guilhem Moreraga (Jim Morris)!

Autor tutvustab kõikidele huvilistele kaardiladumise saladusi ning oma raamatut „Iidsete tarkade kaardikunst“, kuhu sisse saab igaüks küsida autorilt ka autogrammi. Maailmas on palju seletamatut ja kummalist. See autoriõhtu on just nende jaoks, kes on uutele teadmistele avatud ja tahaksid rohkem teada saada, mida teha oma elu eesmärkide ja südamesoovide elluviimiseks. Oodatud on ka kõik skeptikud ja niisama uudistajad.



Pärast bakalaureusekraadi omandamist filosoofias ja kunstnikukarjääri Prantsusmaal elas Guilhem Morera kümme aastat Los Angeleses, et koos Carlos Castaneda õpilastega õppida tensegrity’t – vanade indiaanlaste tarkust energia saamiseks. Seal kohtuski ta Maagide Orduga ning Robert Lee Camp pühendas ta kaardikunsti saladustesse. Iidsete tarkade kaardikunst paelub kõiki astroloogiahuvilisi, oraakleid, isiksuseuurijaid, aga ka inimesi, keda kaardid lihtsalt köidavad. Raamatust „Iidsete tarkade kaardikunst“ leiab põhjalikud ja detailsed juhised kaardiladumise kunstist.



Kaardimeister Guilhem Morera viibib Eestis seoses Carlos Castaneda Tensegrity seminargia "Energia kogumine elu kokkuvõtmisest" 14.oktoobril Tallinnas.