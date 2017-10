„Eelmistel valimistel oli veel kõik okei,“ kurdab nördinult e-hääletaja, kellel ei õnnestunud oma arvutisse vajalikku valijarakendust alla laadida. „Säh sulle siis e-riiki oma valimistega. Paistab, et see on rohkem rikka rahva lõbu!“

Tänavuste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste e-hääletusele tõmmatakse juba paari päeva pärast joon alla. Selle eesrindliku hääleandmise mooduse üle on pikalt piike murtud, kuid progressi võidukäiku pole kõigile katsetele vaatamata suudetud pidurdada.

Veendunud e-hääletaja Tõnu (40) on oma valijahäält elektrooniliselt edastanud juba 2005. aasta kohalike omavalitsuste valimistest saati. Keegi pole üritanud tema häält kaaperdada, vähemalt pole Tõnu sellistest katsetest teadlik. Teda pole kõigutanud ka teadmine, et e-hääletamine on jätnud ta ilma ahvatlevast võimalusest hääletussedelit rikkuda. Valimistel osalemine ei küüni paraku Tõnu esmavajaduste hulka, sestap ei mõtlegi ta eriti ülekohtule, mille toovat tahes-tahtmata kaasa sedeli sodimise rõõmust ilma jätmine. „Selle asemel, et soditud hääletussedel kehtetuks tunnistataks, jätaksin parem oma e-hääle hoopis andmata,“ väljendab Tõnu kodanikuteadlikkust. „Ja üldse pole ma suurem asi joonistaja, on paremaid.“