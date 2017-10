Arvida Byström osales sel aastal Adidase reklaamis. Mis blondi modelli teistest eristab, on see, et ta ei pea vajalikuks oma jalgu raseerida ning poseeris rahumeeli selliste jalgadega, nagu loodus talle andnud on. Kahjuks olid sellel aga vastikud tagajärjed, sest mõni inimene kohe ei suuda leppida sellega, mis on teistmoodi...

Byström poseerib sageli piltidel nii, et on näha, et noor naine ei raseeri ei jalgu ega kaenlaaluseid. Kuigi negatiivseid kommentaare on tema sotsiaalmeedias avaldatud pildid varemgi saanud, ei ole see takistanud Byströmil poseerimast just sedasi, nagu tahab.

Adidas palkas Byströmi oma osalema oma „Superstari“ kampaanias, mille reklaamklipis räägib ta naiselikkusest ja poseerib, jalas paar Adidase ketse. Mõni kommentaator nõuab, et naine tõmbaks püksid jalga, paljud kisendavad: „Vastik!“ (kusjuures, paljud neist on mehed, kellele loodus on teatavasti andnud küllaltki karvased jalad). Mõni tegelane on loomulikest jalgadest suisa nii häiritud, et on Byströmile vägistamisähvardusi saatnud.

Byström aga ei lase vihastel kommenteerijatel ennast peatada ning soovib kõigile armastust ja tuletab meelde, et igal inimesel on elus oma kogemused. Samuti ei unusta ta mainimast, et on siiski saanud ka palju toetavaid sõnumeid.