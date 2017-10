„Aitab sellest globaliseeruvast maailmast! Aitab robotiseeritud maailmast, see on hukatuslik nii inimestele kui ka kõikidele loomadele!“ lausa hüüab astroloog Igor Mang, kui ta on lõpetamas oma sõnavõttu laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud Kolmanda Silma festivalil.

Õhk saalis on pingetest paks. Mang viib oma üleskutsetega iseennast üha rohkem transsi ja sau ta käes teeb õhus üha suuremaid õhukaari. Selline tunne, et kohe-kohe lendab see rahva sekka. Ainult koer ta jalge ees lamab jätkuvalt rahulikult. Suurel laval, selja taga gobelään tähtkujudega ja käes suur sau, mõjub Mang natuke hirmuäratavalt. Eriti, kuna annab mõista, et kui rahvas tema tegude ja sõnade järgi ei joondu, on peagi käes maailma lõpp.