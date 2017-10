Vabariigi President Kersti Kaljulaid kohtus täna Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga, kes andis Eesti riigipea auks Roomas lõunasöögi. Presidentide arutelu keskendus rändekriisile, digiühiskonna võimalustele ning Euroopa Liidu tulevikule.

„See, et Itaalias maabub igal aastal sadu tuhandeid sisserändajaid Aafrikast – ja nii juba mitu aastat järjest – ei ole Itaalia probleem. See on kogu Euroopa probleem ja nii on ka võtmed selle probleemi lahendamiseks meie kõigi käes. Nii nagu järgmisel aastal valvavad Ämaris meie õhuruumi Itaalia hävitajad, nii peame ka meie mõistma ühiseid muresid, mis meist lõuna pool. Ja mitte üksnes mõistma, vaid panustama omalt poolt nende lahendamisse,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Itaalia kolleegiga.

Kohtumisel keskenduti pikemalt ka digiühiskonna võimaluste arutamisele ning küberjulgeoleku teemadele. Eesti riigipea sõnul on paljud tänapäevased ohud geograafiast sõltumatud: „Need riskid on sarnased nii Roomas kui Tallinnas ning seepärast on oluline riikide koostöö, mille heaks näiteks on Itaalia osalemine meie Tallinna NATO Küberkaitsekeskuse töös alates selle loomisest.“

Euroopa Liidu tulevikust rääkides pidas Eesti president oluliseks eeskätt seda, et püsiksime olulistes küsimustes ühtsena. „See on meie – Eesti, aga tegelikult kogu ELi – strateegiline huvi. Euroopa ees on mitmeid väljakutseid, kuid ühegi suure probleemi lahendamisega ei saa liikmesriigid ükshaaval paremini hakkama kui ühiselt,“ ütles president Kaljulaid.

Täna õhtul avab riigipea oma töövisiidi raames Rooma Kaasaegse Kunsti Rahvusgaleriis Konrad Mägi maastikumaalide näituse. Homme külastab president Kaljulaid Roomas kolme kooli ning kingib neile Konrad Mäe maali „Itaalia maastik. Rooma“ reprod.