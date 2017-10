Laupäeva hommikul jälitas politseipatrull Saaremaal ligi 40 minuti jooksul tulutult kuni 200-kilomeetrise tunnikiirusega kihutanud joobes liiklushuligaani, kelle isik õnnestus hiljem siiski tuvastada.

Laupäeval kell 7.10 sai politsei väljakutse Kuressaare linnapiiril asuvast Olerexi tanklast, sest sealt oli koos kaassõitjaga sõitu alustanud joobes juht. Politseipatrull jõudis sõidukile sappa Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel ning andis juhile sinise ja punase vilkuriga märguande peatumiseks. Selle asemel lisas juht hoopis kiirust ning sõitis patrullil eest ära.

„Jälitatava sõidukiirus jäi vahemikku 170-200 km/h, sõidukit peatada ei õnnestunud ja ta kaotati silmist Laimjala maanteel Audla ja Laimjala vahelisel lõigul,“ lausub Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.

Politseil tuvastas siiski sõiduauto registreerimisnumbri ja see aitas kindlaks teha, et roolis oli politseile juba varasemast tuttav 32-aastane mees. „Tegemist on isikuga, kes on ka varasemalt toime pannud liiklusalaseid rikkumisi,“ märgib Matis Sikk. „Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhile antud peatumismärguande eiramist ja mille alusel saab karistada rahatrahvi, aresti või juhtimisõiguse äravõtmisega 24 kuuks.“

Matis Sikk lisab, et antud teo juures on kahetsusväärne, et lootes pääseda vastutusest, pani juht mõtlematult ohtu paljud teised liiklejad. Samuti ei viibinud juht sõidukis üksinda, vaid ohustas oma tegevusega ka teist sõidukis viibinud meest.