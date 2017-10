Möödunud reede oli muusikute Paul Neitsovi ja Brigita Murutari jaoks eriline ja kauaoodatud päev – ilmavalgust nägi paari esimene ühine tütar Loore.

Teistkordselt isaks saanud Svjata Vatra kitarrist Paul Neitsov räägib, et sünnitus oli pikk ja nii ema kui lapse jaoks kurnav. See on ka põhjus, miks nii Brigita kui väike Loore veel haiglas kosumas ja energiat varumas on. „Ametlike paberite järgi oli 13 tundi sünnitegevust. Ma ise mõõtsin aega alates hetkest, mil Brigital valud tekkisid – selle järgi oli kokku 26 tundi,“ räägib Neitsov. „Üritasin selle aja jooksul nii palju abiks olla kui vähegi võimalik. Arvan, et minust oli natuke abi ka,“ muigab ta. Paul tunnistab, et sünnituse juures olles on raske näha, kuidas endale kallis inimene valudes piinleb. „Olen elus kahel korral sünnitust näinud (Paulil on tütar ka varasemast kooselust. - H.P), ent esimene kord oli palju lihtsam – siis kestis sünnitus umbes neli tundi. Sel korral läks palju pikemalt,“ sõnab ta.

Paul ei varja, et on oma kihlatu üle tohutult uhke. „Naised on ühed müstilised olendid. Ma ei tea, kust Brigita selle viimase jõu võttis. Sisuliselt paar tundi enne lapse sündi pakuti keisrilõike varianti, kuna arvati, et ta enam ei jõua. Brigita oli sellele vastu ja leidis mingi jõu, et saab hakkama ja tegigi selle ära. Mingi ürgne jõud oli temas peidus,“ räägib ta.