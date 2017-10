Eestlane on üldiselt väga seaduskuulekas ja reegleid järgiv kodanik, kes julgeb harva üle piiride astuda. Millegipärast on aga valgusfooriga reguleeritavad ülekäigud kohad, kus nii mõnegi teadlikkus äkitselt kaob.

Jälgisin ühel päeval oma kodukohas Keskturu juures hämmastusega, kuidas umbes kümnepealine seltskond eri eas ja soost inimesi massiliselt punast foorituld eiras. On harv juhus, kui keegi punasega üle ei lähe.

Tekib küsimus: mis toimub selle kodaniku peas? Kas ta tõesti ei tea, et teed võib ületada rohelise mehikesega? Kas ta sõidab punasega läbi ka näiteks autoroolis, kui inimesi kümne meetri raadiuses ei paista? Kas ta paneb kaupluses leivapätsi põue, kui keegi ei näe või järjekorrad on liiga pikad, ja jalutab minema? Miks on see seadus vähem oluline kui mõni teine?

Mõnikord tuleb tõesti bussile kiirustada või kohtumisele jõuda, kuid fooritule eiramine on massiline. Tõenäosus sõiduvahendi alla jääda on nullilähedane, aga millist eeskuju annad sa jütsile, kellele on õpetatud, et teed võib ületada ainult rohelise tulega?

Reeglid ja seadused on kehtestatud põhjusega ja kui sa üht eirad, siis miks järgid mõnd teist?