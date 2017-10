Türgi andis täna välja vahistamisorderi ühe USA saatkonna töötaja vahistamiseks. BBC teatel on see juba teine sarnane vahistamisnõue viimase nädala jooksul.

Eelmisel nädalal võeti vahi alla Istanbulis asuva konsulaadi töötaja Metin Topuz. Süüdistuse järgi võisid töötajal (kes on ise türklane) olla seosed islamivaimulik Fetullah Güleniga, keda Türgi võimud süüdistavad 2016. aasta riigipöörde katse korraldamises. Kuid mingit konkreetset põhjendust töötaja arreteerimise kohta saatkonnale esitatud pole.

Nüüd on kahe riigi vahel hoogu võtmas diplomaatiline sõda ning pea kõik viisadega seotud asjaajamised on mõlemas riigis peatunud. Toimuv on negatiivselt mõjutanud ka Türgi aktsiaturgu. Ankara kurdab, et USA otsus peatada alates pühapäevast mitteimmigrantide viisadega seotud toimingud põhjustab „mõttetuid pingeid“, kuid katkestas omalt poolt kõik viisatoimingud USA kodanikega.

Täna teatasid mitu Türgi uudistekanalit, et väljastatud on vahistamisorder teisegi saatkonna töötaja kinnipidamiseks. Väidetavalt pole kahtlusalust kätte saadud, kuid tema naist ja last kuulatakse töötaja kodus üle.

Et Ankara on korduvalt nõudnud Fetullah Güleni väljaandmist, võivad vahistamised olla Ühendriikide survestamiseks, et nad Güleni Türki tagasi saadaksid. Gülen ise eitab seost 2016. aasta ebaõnnestunud riigipöördekatsega.