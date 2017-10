On tõestatud fakt, et treenimine mängib olulist rolli meie elus ja tervises. On palju lihtsaid ja kõigile meist jõukohaseid treeninguid. Kui kipud aga väga hoogu minema, siis võid ka endale viga teha. Seda kõike saab aga vältida! Go Fit Stay Fit jagab kuus soovitust, mis aitavad sul treenima asudes sagedasi, kuid saatuslikuks saada võivaid vigu vältida. Ära unusta hingamist

Hingamine on väga oluline, kuid inimesed kipuvad seda trenni tehes unustama. Eriti algajad treenijad. Pole oluline, millist trenni ja kus teed, kuid hinga korralikult!

Võta aega ja hinga enne igat uut harjutust 10 korda sügavalt. Kui teed trenni, siis ära hoia hinge kinni. Liiga palju, liiga kiiresti Kui proovid teha kõike liiga palju ja kiiresti, siis koged tõenäoliselt peagi mõnd spordivigastust. Kui sa ei ole pikalt trenni teinud, siis tuleks oma vormi ja võimete suhtes realistlik olla. Parem on aeglaselt ja rahulikult areneda, kuula oma keha. Ära painuta liiga kaugele, ära tõsta liiga raskeid raskusi. Kui kurnad keha ja sunnid ta tegema võimatut, siis viib see ainult vigastusteni. Sul ei ole mingeid eesmärke On selge, et liiga palju ja ebareaalseid ootusi/eesmärke pole kunagi hea. Kui sul aga eesmärgid puuduvad, siis pole pikemas perspektiivis ka sellest kasu. Alusta rahulikult ja mõtle, milline tahaksid olla 2 kuu möödudes? Milline 6 kuu möödudes? Võid ju alustada trenni sellega, et teed 3 kätekõverdust, kuid iga nädal suurendad seda arvu. Siis mingi hetk muudad oma treeningrutiini ja siis kordad jälle tehtut. Sama treeningrutiin Erinevad treeningud pakuvad su kehale mitmekordset kasu. Kui teed pidevalt sama trenni, siis su keha harjub ära sellega. Nii muutub su trenn ebaefektiivseks. See tähendab, et mingist hetkest kulutab su keha vähem kaloreid, kuigi treenid ikka sama kaua. Kui oled mingi eesmärgi oma trenniga saavutanud, siis tasuks treeningut muuta. Puudub järjepidevus Eile tegid tublit tööd, aga kuidas on lood tänasega? Kui juba oled alustanud, siis ära jäta asja katki! Kõik on kunagi olnud algajad, kuid tulemused ei tule mitte millegi tegemisest. Kardad pärast trenni süüa