„Hakkasin hommikul Lasnamäel tööle sõitma, tulin vaikselt majade vahelt välja, aga seal oli vastik pime nurk ja kohe sõitis mulle üks auto umbes 50kilomeetrise tunnikiirusega otse sisse,“ ütleb ansambli Põhja-Tallinn räppar Kenneth Rüütli, kes täna hommikul liiklusõnnetusse sattus. Õnnetus juhtus Paekaare tänaval. „Selles kohas on alati suhteliselt bingo, kas näed või ei näe, kas keegi on tulemas,“ ütleb Kenneth. Täna tal ei vedanud. „Teise auto roolis oli ema, kel tagaistmel väike poiss. Üsna ehmatav laks oli,“ ütleb räppar. „Aitasime tossavast autost poisi kiiresti välja. Õnneks on nendega kõik korras.“ Sündmuskohale tulid politsei, kiirabi ja päästeamet, kuid Kenneth võtab avariis süü täielikult enda peale. „Mina sõitsin kõrvalteelt välja ja oleksin pidanud ohutuses veenduma. See on tõesti nõme koht, kuid siiski olen mina süüdi.“

Kenneth läks tervisekontrolliks haiglasse, kuid sai sealt õnneks mõne aja pärast koju. „Mul diagnoositi kaelavigastus. Sain kaelalahase, aga midagi eluliselt hullu pole,“ ütleb mees, et õnnetus oli siiski õnnelik. „Luud on terved ja see on kõige tähtsam.“ Mees loodab, et saab lahasest peagi lahti. „Ei taha sellega eriti ringi kõndida.“

Kindlasti lubab ta järgmisel nädalal, 20. oktoobril Vabal Laval toimuvaks Põhja-Tallinna uue albumi „Alati olemas“ esitluseks vormis olla. „See vigastus ei tapa ega takista mind. Plaadiesitlus saab ikka tehtud,“ muigab Kenneth. „Täna on muidugi tööpäev ja kõik tegemised pea peale pööratud, kuid plaadiesitlus ei kannata.“ Kennethi Toyota läheb aga kahjuks mahakandmisele. „See oli ikka päris tugev laks, väga ei saa enam aru, mis marki autoga tegemist on.“