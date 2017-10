Auto vahatamine on mõistlik tegevus, mida teeb iga hea autoomanik. Kui aga peab hakkama valima, millist vaha autole panna, siis võtab silme eest kirjuks.

Tasku autopesula omanik Marko Luhamaa kirjutab vahadest, mida on ise põhjalikult testinud ja/või kasutanud aastaid. "Kõiki maailma autode pinnatöötlustooteid ei jõua ma ju proovida ja uurida. Usun, et siin on piisavalt valikut nii säästlikule kui ka äärmuslikult kõrget kvaliteeti otsivale autoomanikule. Vahasid käsitlen järjestuses alustades lihtsamatest ning lõpetades kõige tugevamate ja kestvamatega,“ selgitab ta.

Šampoonivaha on väga õrn vaha. Jätab auto kenasti vetthülgavaks, annab läiget juurde ja kaitseb. Kestab enamast umbes nädala. Autopesija töö on lihtsam (kergem kuivatada) ja tulemus parem. Lisaks näeb auto vihma käes välja nagu olekski vahatatud (veemulli järgi ei saa kindlaks teha kas autol on püsivaha, kiirvaha või vahašampooni tulemus).

Nano Aqua Wax on ülimalt hea toode ning annab autole silmnähtavalt läiget. Nimi Aqua Wax on ehk eksitav võrreldes tavaliste vesivahadega, mis ei püsi nii kaua ega kata laki pinda samaväärselt hästi. Aqua Wax on hea abivahend ka vahatamiste viimistlemiseks. Seda on võimalik kasutada nii märjal kui ka kuival autol. Kogemus näitab aga, et kuivale autole kandes on see vaha oluliselt toimekam. Autopesula seisukohalt on selle vaha eelis võrreldes paljude teiste sama kestvuse ja katvusega vahadega, et seda saab kanda ka täitsa märjale autole. Tema efekt on küll sellisel juhul, kuid tulemus siiski väga hea. Nano Aqua Wax annab juurde läiget ja peidab ka õrnu pesukriime. See näitab, et tema katvus on kindlasti parem kui ühegi teise palju reklaamitud vahapesu vaha. Aqua Wax on ka väga hea püsivaha taastaja. Usun, et see on hea valik kõige säästlikumale autoomanikule.

Nano Finishing Spray on võrreldes Nano Aqua Waxiga jällegi paar sammu ees. Selle töötlemine on mõnevõrra tülikam, kuid tema võime lisada läiget märgatavalt parem. Nano Finishing Spray on nii hea, et sellega võib vahatada ka plastikpindasid ja isegi nahka. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja vaha autole kanda, lasta ära kuivada ja siis eemaldada mikrokiudlapiga.

Nano Banana Wax on esimene aste püsivahadest. Nano Banana eripäraks on see, et ta sisaldab UV-kaitset, mis omakorda vähendab näiteks värvi pleekimist suvisel ajal. Oluline on see siis, kui teete autoga väikese kõksu ja on vaja mõnda detaili värvida. Sellisel juhul on hea, kui auto värv vastab selle värvikoodile ega ole mõne võrra heledamaks pleekinud. Samas ei saa öelda, et Banana sobiks ainult suviseks ajaks. Kindlasti sobib see ka talveks, kuid siis oleks mõistlik seda toetada paari kuu tagant Nano Finishing Spray-ga.

Best Wax on tõenäoliselt üks levinumaid püsivahasid. See annab autole hea läike ning püsib võrreldes Bananaga kauem ja seetõttu on soovituslikum talviseks perioodiks. Ei sisalda küll UV-kaitset, kuid talvisel perioodil ei olegi see oluline.

Nano Blueberry Paste Wax on autopesulatele natuke tülikam vaha, kuna võib jääda auto värvkatte külge kinni nii, et selle maha võtmine on aeganõudev ja tülikas. Seetõttu on Blueberry vaha hind ka eelnevatest kõrgem. Ühest küljest võiks mõelda, et see ju autopesula probleem, kuid autoomaniku jaoks on see kinni jäämine märgiks, et vaha kestab ka paremini. Nano Blueberry vaha omapäraks on see, et ei sisalda poleerivaid osi ning on seetõttu hea valik heas korras värviga autole või pärast poleerimist.

Paint Sealant on tavavahadest parem, kuna tema keemiline koostis sisaldab plastmassile sarnaseid polümeere. Seetõttu nimetatakse seda vaha ka “vedelplastikuks”.

Vedelklaas Echelon Nano-fil on ühekomponendiline. Nanofil on võrreldes eelnevate vahadega oluliselt hüdrofoobsem. Mida hüdrofoobsem on pind, seda puhtam püsib auto. Vedelklaaside hinnad on küll vahadest oluliselt kallimad, kuid kui arvestada, et autoga on võimalik kauem puhtana sõita, siis on see hind ka õigustatud. Lisaks võib arvestada ka sellega, et vedelklaasi kestvus on vahadest mitu korda pikem.

Vedelklaas Echelon Zen Xero on meie valikus kõige kõvem kaitse autole. See on kolmekomponendiline segu + eelnevalt kasutatav pinna aktivaator, mis aitab vedelklaasil ja lakikihil saavutada veelgi parem kontakt. Tema hüdrofoobsus on märkimisväärne ning kestvus kuni 3-5 aastat.

