Seega patsiendid, kes esmaspäeval harjumuspäraselt haigla apteeki rohtu ostma suundusid, jäid pika ninaga. „Ei, ma ei teadnud, et see apteek ei tööta. Tulin arsti juurest ja mõtlesin, et võtan kohe rohu välja, mis mulle kirjutati. See on oluline rohi, mis mul on vaja igatahes täna kätte saada. Arst määras ju ära ka, et mis kellaajal ma seda võtma pean,“ räägib eakas proua ning lubab kiirustada kodu lähedal asuvasse apteeki. Ka 79-aastane Ants on just arsti vastuvõtult tulnud ning tuli nüüd uurima, mis jama selle apteegiga õigupoolest on. „Ma ajalehest selle kohta lugesin ja tahtsin näha, mis siin toimub. Mulle on väga oluline, et see apteek oleks avatud, sest siit on kohe lihtne oma ravimid kätte saada,“ räägib vanahärra.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) on Eesti suurim aktiivraviasutus, mis koosneb seitsmest kliinikust ja kus saab igal aastal eriarstiabi ligi 135 000 patsienti ning erakorralist abi üle 82 000 inimese. Need arvud illustreerivad seda, kui suurepärane asukoht on see haigla apteegiäris. PERHi patsientide elu ongi teinud senini mugavaks fakt, et haigla fuajees asuvast apteegist saab kohe neile arsti poolt kirjutatud rohud välja osta. Praegu haiglas tegutsev Apotheka kaotas aga avaliku äripindade üürikonkursi BENU apteegile. Sellegipärast keeldub Apotheka majast välja kolimast ning ravimiamet otsustas olukorda ohjata, peatades apteegi tegevusloa. Seda lihtsalt põhjusel: apteegi tegevusloa aluseks on ruumide kasutusõigust tõendav dokument. Apotheka üürileping lõppes aga lepingu järgi 1. oktoobril ära ja PERH polnud nõus seda pikendama. Praeguseks on vaidlus jõudnud tsiviilkohtusse.

Apotheka kaubamärgi omanikfirma Terve Pere Apteek OÜ (TPA) korraldas esmaspäeval regionaalhaigla apteegis pressikonverentsi, et ajakirjanike silme all ravimiameti juhti kiruda. Ajal, mil ajakirjanikud end apteeki istuma sättisid, tahtis sinna pääseda ka üks memmeke. „Apteek on täna kinni,“ takistas Apotheka esindaja tal apteeki sisenemist. „Aga võib-olla homme-ülehomme juba lahti,“ lisas ta, vaadates kavalal pilgul ajakirjanike poole, kellelt lootis ilmselt apteegifirma jaoks kasulikku meediakajastust. Pressikonverentsi algus kiskus teravaks, sest Apotheka esindaja ei tahtnud esiti lasta regionaalhaigla kommunikatsioonijuhil apteeki sisenedagi, kuid viimane näitas talle oma ametimärki ja trügis ikkagi ukse vahelt sisse.

TPA juhatuse liige Kadri Ulla nentis pressikonverentsil, et tuhanded patsiendid ei saa praegu apteegist oma rohtusid kätte ning süüdistas ravimiameti peadirektorit võimu kuritarvitamises. „Meil on käimas hetkel üürilepingu vaidlus PERH-iga. Selliseid olukordi tuleb äris ette,“ tõdes Ulla, et rendilepingu kehtivuse või mittekehtivuse tuvastab kohus. Ta lisas, et haigla fuajees asuvas Apotheka apteegis on 42 ravimit, mida teistest pealinna apteekidest ei leia. Seal hulgas vähiraviks vajalikud preparaadid ning immuunsussüsteemi toetavad medikamendid. „Patsiendid on pandud väga keerulisse olukorda,“ märkis Ulla. Kuid nii PERH-i kui BENU apteegid juhid kinnitasid Õhtulehele, et neid ravimeid on võimalik tellida igasse apteeki. TPA juhatus on Apotheka apteegi regionaalhaiglasse jäämise kohapealt nii enesekindel, et plaan B puudub. „Apteegi kolimise peale me ei ole mõelnud. Aga personalipuudus on turul nii suur, et töötajate ümberpaigutamisega kindlasti probleemi ei tekiks,“ sõnas Ulla Õhtulehele.

BENU apteek Eesti jaemüügidirektor Kaidi Kelt on konkurentide tegevuses pettunud. „Me võitsime hanke, mille ainus tingimus oli pakkuda kõige paremat üürihinda. Pärast hanke võitmist sõlmisime me haiglaga rendilepingu, mis praegu kehtib. Ainus asi, miks me ei saa siin tegevust alustada, on see, et pinda ei vabastata,“ rääkis ta Õhtulehele. Kelt kinnitab, et ravimeid, mida Apotheka väidab vaid endal olemas olevat, saab tellida iga apteek ning nende olemasolu tagaks ka nemad. „Teistes apteekides on neid haruldasi ravimeid seetõttu vähem, et patsient tuleb siia ju otse arsti vastuvõtult ja tal on kõige lihtsam rohi siit apteegist ära osta. See pole mingi eksklusiivne õigus, neid ravimeid saab tellida iga apteek.“ Avalikul pakkumisel oli äripinna hind 80 eurot ruutmeetri eest, kuid BENU tegi haiglale kõige kõrgema pakkumise.

Haiglajuht: asukoht on kuum

Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu ütleb, et midagi katastroofilist apteegi ajutisest sulgemisest ei sünni. Ta lubab pidevat suhtlust arstide ja proviisorite vahel, et patsiendid saaks haruldasemad ravimid ikkagi lähedalasuvatest apteekidest kätte. „Ma toonitan, et haiglas viibivatele patsientidele tagab ravimite kättesaadavuse haiglaapteek. Apotheka pole kunagi pakkunud ravimeid meil ravil olevatele patsientidele,“ selgitab Peedu.

Haiglajuht on tekkinud olukorrast hämmingus. „See vaidlus näitab, kui kuum koht see siin on. Kui me avaliku konkursi tegime, siis ma ei eeldanud, et sellest selline temaatika tuleb. Avaliku konkursi ajal ei tulnud Apothekalt mitte ühtegi vastuväidet ega kaebust. Kõik need kaebused on tulnud pärast seda, kui nad said teada, et nad pole võitjad.“ Peedu sõnul saatis haigla pärast hanke tulemuste selgumist TPA-le mitu ametlikku kirja, kus palus nimetada kuupäeva, millal üüripind vabastatakse ning kontaktisiku, kelle poole selles asjas pöörduda. TPA aga otsustas lahingusse astuda. „Nad vastasid meie pöördumistele, aga mitte meie esitatud küsimusele. Nad ütlesid, et neil on meie vastu nõudeid. Meie ütlesime, et oleme väga paindlikud: pinna üleandmine võib toimuda kasvõi öösel,“ räägib Peedu. „Sellise ettevõtte poolt on selline käitumine kummastav. Arvestades seda, et kontserni, kuhu TPA kuulub, juhib endine regionaalhaigla juht (Ahti Kallikorm - G.R.) seda kummastavam see kõik minu jaoks on.“