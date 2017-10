Maast möödub 12. oktoobri hommikul umbes 50 000 kilomeetri kauguselt majasuurune asteroid 2012 TC4. USA kosmoseagentuur NASA soovib selle taevakiviga katsetada asteroidide tuvastus- ja jälgimisvõrku.

Asteroidi 2012 TC4 avastasid Hawaiil töötavad astronoomid 4. oktoobril 2012. aastal viis aastat tagasi. Tegemist on väikese taevakehaga. Asteroidi läbimõõt on USA kosmoseagentuur NASA teadlaste hinnangul 12–27 meetrit.

Neljapäeva hommikul ootavad astronoomid kiirusega 50 000 kilomeetrit tunnis liikuva asteroidi 2012 TC4 möödumist meie koduplaneet Maast umbes 50 000 kilomeetri kauguselt. Kosmilises mõõtkavas on see väga väike vahemaa, kui arvestada, et Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit. Maa läbimõõt on 12 000 kilomeetrit ja geostatsionaarsel orbiidil olevad satelliidid asuvad Maast 36 000 kilomeetri kaugusel. Kui asteroid 2012 TC4 peaks tulema prognoositud 50 000 kilomeetrist 14 000 kilomeetri võrra Maale lähemale, siis ohustaks ta juba ka satelliite.