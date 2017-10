Abikaasadel oli nime osas üks tingimus – see pidi algama m-tähega ja sisaldama r-tähte. „Otsisime esialgu internetist pika nimekirja nimedest, mis neile kriteeriumitele vastasid,“ ütleb Martin, et eeltöö oli kõva. Mees naerab, et ei mäletagi enam, mis kõik sinna kirja said. „Suurem osa olid rahvusvahelised, näiteks Miller, aga oli ka Miroslav, üks slaavi nimi,“ paljastab ta, mille hulgast valik tehti.

Siret ja Martin panid pojale väga põneva nime – Morgan. „Otsustasime, et ei vali enne mingit nime välja, kui talle otsa vaatame,“ räägib Repinski nimevaliku tagamaadest. „Tegime nimekirja, kus oli umbes 50 nime. Kui poeg sündis, vaatasime talle haiglas otsa ja otsustasime koos Siretiga üsna kiiresti, et Morgan sobib lapsele väga hästi.“

Martin tunnistab, et kui ta poja lõpuks oma kätele sai, tuli ikka natuke pisar ka silma. „Ma hoidsin teda käes ja vaatasin, kuidas ta vasakul-paremale vaatab. Ta ei saanud nagu eriti aru, et mis juhtus ja miks ta nüüd hoopis teises keskkonnas on,“ naerab Repinski. „See on hetk, mida ma kindlasti kunagi ei unusta.“

Martini vanem poeg on uhke suur vend

Beebi tulekuks valmistusid Siret ja Martin tarku raamatuid lugedes ning külastasid ka mõningaid loenguid. „Ütlen ausalt, et mitte eriti aktiivselt. Ma olen paar korda käinud.“ Martinil on isakssaamise kogemus juba ka olema – on ju tal kümneaastane poeg Ivan. „Tema sünniajast ma eriti midagi ei mäleta, aga ma ei tundnud, et lapse saamine oleks midagi võõrast. Ma ei kartnud üldse,“ sõnab mees. Kõik vajalikud beebiasjad olid Repinskitel juba enne sündi olemas.

Kuidas Martini kümneaastane poeg Vanja suureks vennaks saamisele reageeris? „Ta juba ammu ootas ja küsis, millal vend tuleb,“ ütleb Martin. „Ivanil on kaks õde juba olemas ja ta väga tahtis venda.“ Täna helistas Martin vanemale pojale ja soovis suureks vennaks saamise puhul õnne, mispeale Ivan kohe uuris, et mis väikemehele ka nimeks pandi. „Ma ütlesin, et Morgan ja tema ütles, et kuidagi imelik nimi, oleks võinud Max panna,“ muigab Martin.

Siret ja Morgan on veel haiglas ja hetkel ei oska Martin öelda, millal naine ja laps koju saavad. Samuti ei ole veel teada, millal Lääne-Virumaal kohaliku omavalitsuse ridadesse kandideeriv Siret tööle naaseb. „Siret käis veel paar päeva tagasi ukselt-uksele kampaaniat tegemas, talle see väga meeldis ja sobis,“ ütleb Martin, et naine soovis raseduse ajal ringi liikuda ja mitte kodus istuda. „Üle ta end muidugi ei koormanud.“ Selle, millal Kotka-Repinski tööle naaseb, otsustab ta vastavalt enesetundele. „Kindlasti ei koorma ta ennast üle, kuid kui Siret näeb, et tal on võimalik mingil määral tööd teha, siis ta kindlasti ka teeb.“

Kohtusid riigikogus

Siretit ja Martinit hakati seostama 2015. aasta lõpul, kui Repinski habrast naist rüütellikult ühe oma erakonnakaaslase eest kaitses. Nimelt osutas Dmitri Dmitrijev blondile kaunitarile riigikogu Keskerakonna fraktsiooni tööseminaril soovimatut tähelepanu ning lõi talle üliägedasti külge. Külgelööja sai Repinskilt tugeva obaduse.

Paarike oma suhteid ei kommenteerinud. Mullu märtsis kinkis Martin Siretile naistepäevaks ülisuure sületäie punaseid roose ja Kotka kinnitas lõpuks Õhtulehele: „Jah, me oleme paar.“

Eelmise aasta lõpul palus Martin Sireti kätt ning ütles Õhtulehele, et ettepanek oli pigem lihtne ja siiras, kuid ootamatu. Ettepanekust mõtles mees juba pool aastat enne tegudeni jõudmist. „Mina abiellun esimest korda elus ja ma tegelikult tundsin suhteliselt ammu, et see on õige inimene. Ei olnud ühtegi hetke, mil ma oleks mõelnud, et see on vale otsus. Kindel otsus oli,“ ütles ta.