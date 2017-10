Snaresbrooki kroonikohus Londonis mõistis andeka noore õpetaja 16 kuuks vangi süüdistatuna neli kuud kestnud armuafääris 15aastase õpilasega, vahendab Bild Online.

Alice McBrearty (23) vahistati tänavu 8. mail ühe 15aastase koolipoisi isa kaebuse peale. Isa märkas nimelt, et poeg oli võtnud õpetajaga telefonitsi sageli kontakti. Politseinikud kuulasid poja sotsiaaltöötajate juuresolekul üle ning selgus, et tal on tõepoolest õpetajaga armuafäär. Isa läks seepeale lausa marru ja rõhutas, et õpetaja haavas nõnda toimides nii poja kui ka terve perekonna aud.

Uurimisel selgus, et Alice McBrearty võttis 15aastase koolipoisiga kontakti sotsiaalmeedia vahendusel. Naine küsis poisilt telefoninumbri ja helistas siis talle. Ta kutsus poisi lõunale ja ostis talle kingitusi.