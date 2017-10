New York Post väidab, et Harvey Weinsteinile võis noa selga lüüa tema lihane vend.

Bob Weinstein kibelevat juba ammu nende hiiglasliku filmistuudio etteotsa, kuid on seni pidanud venna varju jääma. Polevat võimatu, et just tema söötis New York Timesile ette kompromiteeriva materjali kaheksast naisest, kellele Harvey on vaikimisraha maksnud.

„Bob on tahtnud juba aastaid Harveyst lahti saada,“ kinnitab Weinstein Company endine töötaja.