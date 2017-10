Lisaks paraja segaduse korraldamisele ähvardas koer ka otse-eetris vaibale häda hakata tegema.

(ITV)

„Kui ma võtsin ta Chaneli moesõule kaasa, pissis ta keset lava,“ tunnistas Cara samal ajal kui koer vaipa nuuskides ringi käis.

Kuigi kogu tähelepanu varastas endale naise koer, rääkis Cara saates oma uuest raamatust, mis räägib tema teismeliseast ning võitlusest vaimsete häiretega.

„Ma tundsin, et mul on kohustus noortele raamat kirjutada, millega nad end siduda saaks. Ma mõistsin, et ma ei peaks oma tunnete tõttu end halvasti tundma ning et ma ei ole üksi. Olla haavatav on tugevus, mitte nõrkus,“ selgitas Delevingne.