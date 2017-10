Merlyn ütleb, et maailmas on miljoneid ehteid, mis võivad välisel vaatlusel sarnased tunduda ning oma ehteid kokku pannes ei kammi ta läbi erinevaid maailma veebipoode, kus sadu tuhandeid ehtemudeleid müügil on. „Teen just selliseid mudeleid, mille järgi parasjagu tuju tuleb ja mis mulle endale meeldivad. Kogu asja võlu ongi ju käsitöö – erinevate materjalide sobitamine, mudelite loomine, kivide valik ja nii edasi,“ ütleb ta. „Käsitööehete tarvikuid ja osiseid on maailmas tuhandeid ja kõik huvilised võivad teha selliseid ehteid, nagu neile endile meeldib.“

2015. aastal leidis lauljatar Merlyn Uusküla omale uue mõnusa hobi – naine hakkas ehteid valmistama. Esialgu kingitusteks, kuid sõbrad soovitasid asja suuremalt ette võtta ning tänavu avas ta oma ehteäri Aurora Crystal. Esmakordselt oli Merlyn oma ehetega väljas Buduaari turul, kauples nendega ka Kolmanda Silma festivalil ning peagi näeb teda neid müümas ka sügisesel Ilumessil. Merlyni ehtevalikus on ehteid, mis tehtud Swarovski kristallide ja poolvääriskividega, kuid sealt leiab ka mandalatega väeehteid. Üks tähelepanelik lugeja saatis Õhtulehele aga kirja, kus küsib, kas Merlyn tellib oma ehted Hiinast ning müüb need kodumaal omatehtute pähe maha? Nimelt olla küsija veebilehelt Aliexpress tellinud täpselt samasugused kõrvarõngad , nagu leiab Merlyni ehtevalikust. Tõestuseks saadab ta kõrvarõngaste lingigi.

„Maailmas on miljoneid ehteid, mis võivad olla sarnase välimusega. Ma ei vaata enne oma ehete kokkupanemist üksipulgi, mida müüb näiteks Aliexpress, kus on sadu tuhandeid ehteid,“ ütleb lauljatar Merlyn Uusküla. Naine leidis ehete valmistamise näol oma uue hobi, kuid Õhtulehe lugeja küsib, kas Merlyn ikka teeb oma ehted ise.

Tõdeb, et sarnasus on

Merlyn tõdeb, et kõnealused kõrvarõngapaarid on omavahel sarnased, kuid ütleb, et ühe osa välja vahetamisega muutub ka kogu mudel. „Saan südamerahus kinnitada, et võrdluseks toodud kõrvarõngad mu enda tehtud. Kui mul oleks olnud tuju teha kasutatud komponentidest teistsugune mudel, siis oleksin võinud ka seda teha.“ Selle tõestuseks saadab ta pildi, kus samu ehtedetaile kasutades ja omavahel kombineerides on sündinud hoopis teistsugused mudelid. Merlyn ütleb, et ta ei ole kunagi väitnud, et kõik müüdavad ehted on 100% tema looming.

HOOPIS TEINE: Merlyn näitab, kuidas on võimalik ehtedetaile ümber kombineerides saada hoopis teistsugused mudelid. (Erakogu)

„Buduaari turul, kus toimus Aurora Crystali esimene avalik väljapanek, olid valmistootena müügil ka mõned üksikud keerulisemad mudelid. Kui ehte kohta uuriti, mainisin ka, et need ei ole minu looming.“ Lisaks on tema tehtud mudeli tilgakujulisel osal keskel kivike ja see muudab need veebilehelt nähtavatest kõrvarõngastest juba hoopis erinevaks. „Oma tehtud Aurora Crystal ehetesse olen panustanud oma südant ja palju töötunde ning kinnitan, et tegemist on minu oma käsitööga, mitte kuskilt tellitud valmisehetega,“ ütleb ta.

Merlyn selgitab täpsemalt, kuidas selline sarnasus tekkida võib. „Ma ei ole juveliir, kes ise toormaterjali kasutades nullist ehte valmis teeb ja selle oma autoritööna välja reklaamib. Kasutan erinevaid ehtetarvikuid, mille oma äranägemise järgi kauniteks eheteks komplekteerin,“ ütleb ta. „Veedan üksjagu aega, valimaks tarnijaid ja tarvikuid, mis just minu ideedega sobiks,“ sõnab ta. „Palju töötunde kulub ka käsitööehete kokkupanemisele.“

Arendab oma ehtebrändi

Merlyn kasutab ehete meisterdamisel Swarovski kive, pärleid, erinevaid metalle, poolvääriskive ja palju muud. „Kahtlemata pole ma maailmas ainus, kes ehtekomponente tellib ja neist ehteid valmistab. Loomulikult on alati tõenäosus, kes keegi kuskil maailmas midagi sarnast luua võib.“ Merlyn ütleb, et sama hästi võiks väita, et keegi on näinud tema ehteid, teinud samasugused ning müüb neid nüüd veebilehe vahendusel.

Kuidas Merlyn üldse ehete meisterdamiseni jõudis? „Hobi sai alguse soovist luua endale isikupäraseid ehteid. Esialgu tegin neid endale, hiljem ka sõpradele-tuttavatele.“ Merlyn on loonud ka oma ehtebrändi Aurora Crystal, mis praegu arendamisel. „Hetkel tegelen kindlate püsimudelite välja töötamisega ning loodan peagi valmis saada ka e-poe, kus saab kollektsioonist parema ülevaate.“ Tulevikus hakkab Merlyn müüma vaid 925 prooviga hõbedast ning 18karaadise kullaga kaetud kõrvarõngaid, sest need on kvaliteetsed ja välistavad kandjal allergia tekkimise võimaluse. „Boonusena on võimalik soetada ka kauneid käevõrusid, mida saab sobitada kõrvarõngastega.“ Järgmise aasta kevadel kavatseb Merlyn välja tulla ka pulmakollektsiooniga.