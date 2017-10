„Tähtede hõbelusikas“ on uus ja põnev kokakunsti saatesari, milles viis Eesti kõige kuumemat staari võistlevad ihaldusväärse „Hõbelusika“ auhinna nimel.

Hõbelusikas ehk Silverspoon on Eesti toitlustusasutuste kõige ihaldatum tunnusmärk, mis antakse välja vaid kord aastas aastas kõige parematele restoranidele ja peakokkadele ja mille eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. MTÜ Gastronomy Society of Estonia on pika ajalooga ühing, mis on edendanud ja premeerinud Eesti gastronoomse maastiku saavutusi juba aastast 2004. Sel aastal lisati gastronoomiavõistlusele erikategooria „Tähtede Hõbelusikas“, mille saab telesarja võitja ja parim staarkokk.

Toiduvalmistamises hakkavad mõõtu võtma vastuoluline eurosaadik, viie lapse ema ja üks värvikamaid Eesti poliitikuid Yana Toom; kõige teravama ütlemisega toidugurmaan, kahe väikese lapse isa ja üks armastatumaid saatejuhte Mihkel Raud; taimetoitlasest superstaar, jalgpalligeenidega iludus ja üks Eesti ihaldatumaid naislauljaid Liis Lemsalu; Maarjamaa tuntuim musklimees, muheda oleku ja rõõmsa ellusuhtumisega Ott Kiivikas ja saate pesamuna - kokakooliski kätt harjutanud muusik Joosep Järvesaar.

Igas saates pannakse tähtede kokakunsti võimed proovile ühes sellel aastal Hõbelusikale kandideerivas restoranis, baaris või kohvikus. Kes neist tunneb end köögis sama kindlalt kui oma päris ametis? Kes võiks pliidist ja nugadest hoopis kaugemale hoida? Ning mis peamine – kellel õnnestub üllatada professionaalset žüriid ja võita ajaloo esimene „Tähtede Hõbelusikas”?

Uus ja lõbus kokkamisvõistlus „Tähtede hõbelusikas“ stardib juba reedel kell 21.00 TV3s!