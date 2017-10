Olgugi et enam kui pooled tänavuste KOV valimiste 11 810 kandidaatidest on kõrgharidusega ja pea kõigil on vähemalt keskharidus, leiab nimekirjadest ka 28 sellist kandidaati, kellel pole ette näidata ka mitte põhiharidust.

Enam kui pooled KOV kandidaatidest on kõrgharidusega ja veidi vähem kui pooltel on vähemalt keskharidus (sh keskeriharidus). Umbes pool tuhat kandidaati on end nimekirja üles seadnud, omades ainult põhiharidust, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Nii Keskerakonna, Reformierakonna kui ka IRL nimekirjas on viis sellist inimest, sotsiaaldemokraatidel kandideerib ilma põhihariduseta inimesi nimekirjas kaks.

Kõige enam põhihariduseta kandidaate pärineb Märjamaa vallast ja Viljandi linnast, kus mõlemast on enda kandidatuuri üles seadnud kolm inimest, Türi vallast kandideerivad kaks sellist inimest.