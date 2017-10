Mis toimub Tallinna Linnavalitsuse suletud uste taga tegelikult? Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ toob televaatajani esmakordselt avalikkuse ette jõudva eksklusiivse helisalvestise, kus tegevlinnapea Taavi Aas ja abilinnapea Kalle Klandorf kaotavad viha hoos enesevalitsuse! Priit Kutseri salaja lindistatud salvestised jõuavad avalikkuse ette juba täna õhtul.

(TV3)

Katrin Lust kirjutab oma Facebooki lehel: „Kuna poliitika on üks räpane mäng, siis ma otsustasin need salajased salvestised saatesse panna, sest valijatel on õigus teada, mis siis toimub Tallinna Linnavalitsuse suletud uste taga.“

