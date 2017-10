Suurbritannia kunagine peaminister Margaret Thatcher võis dementsuse esimesi märke üles näidata juba oma viimasel valitsemisaastal, väidab Raudse Leediga valitsuskabinetis töötanud Ken Clark.

Ken Clarke (AFP / Scanpix)

Tervishoiu- ja haridusministrina töötanud Clarki sõnul muutus Thatcheri isiksus viimasel tööaastal kiiresti ning just see juhatabki teda teooriani, et naisel olid juba siis tekkinud haiguse varajased sümptomid, kirjutab Daily Mail.

Clark sõnas, et Thatcher oli mõned kuud enne ametiaja lõppu 1990. aastal muutnud paranoiliseks, arvates, et kõik on ta reetnud. „Tema juhivõimekus oli kadunud,“ kinnitas Clark hiljutisel Suurbritannias toimunud Henley kirjandusfestivalil.

Margaret Thatcher aastal 2009 (Reuters / Scanpix)

Laastav haigus murdis Margaret Thatcheri 2013. aastal, mil naine oli 87-aastane.