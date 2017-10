Indias Bangalore lähistel asuvas Bannerghatta loomaaias tapsid valge Bengali tiigri kutsikad 40aastase talitaja.

Anjaneya Aka Anji (SWNS /Scanpix)

Loomaaias äsja tööle asunud Anjaneya Aka Anji eluküünla kustutasid kaks noort looma, kirjutab Daily Mail. Traagilised sündmused said alguse, kui üks tiigritest oli haaranud puuri puhastanud mehe kaelast, mispeale otsustanud teine ühineda.

Teadete kohaselt õnnestus kahel haruldusel osa mehe surnukehast ära süüa.

Valge tiiger Bannergatta zoopargis (SWNS /Scanpix)

Anji pere on nüüd loomaaialt nõudnud valuraha, mille suuruseks on ligikaudu 6500 eurot. Mees, kes oli loomaaeda tööle asunud 1. oktoobril, oli abielus ning tal oli kaks last.