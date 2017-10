Pole põhjust lõputult lelu taga ju ajada. Sa teed enesele nii hoopis viga. Arstid on väga erinevaid juhtumisi näinud ja lugusid kuulnud. Ära karda! Pöördu erakorralise meditsiini osakonda. Neil on olemas vajalik varustus ja teadmised, et sind aidata.

Kui oled märganud meediast lugusid, kuidas tagumikku topitud ese mööda soolt organismi edasi liigub, siis tupe puhul seda ohtu ei ole. Tupe puhul on takistus emakakaelaseina näol olemas. See ei tähenda siiski, et võiksid lelu hoolimatult endasse unustada.

Eksperdid soovitavad alati kasutada tuppe sisestamiseks mõeldud vahendeid. Mistõttu on esimene reegel, et sinna ei tohiks panna midagi, mis selleks ette nähtud ei ole. Kui mees kasutab peeniserõngast, siis tuleks veenduda, et see on korralikult paigaldatud. See on nimelt üks sagedasemaid asju, mis naise vagiinasse kaotsi läheb.