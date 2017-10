„Kuna ka meie tootmine on Tallinnas, tekkis mul unistus tervikust. Kohast, kus on nii showroom, tootmine, meie kontor, meie brändi hing. See 200 ruutmeetrine ruum mõnusalt tööstuslikus Kopli keskkonnas tundus just ideaalne,“ avab Kriss esinduse loomise tagamaid.

Peagi 9 aastaseks saava Kriss Soonik Loungerie jaoks on showroom'i avamine justkui järgmine loogiline samm, mis viib ellu Kriss Soonik-Käärmanni pikaaaegse unistuse.

26.oktoobril avab Kriss Soonik Tallinnas Paavli tänaval showroom ' i, millest saab kaubamärgi kõige laiema tootevalikuga esindus Eestis. Ühtlasi on showroom kõige ehedam peegeldus brändist nagu seda näeb märgi looja ja peadisainer Kriss Soonik-Käärmann.

Showroom on ka kaubamärgi esimene otsene kokkupuude siinse turu lõppkliendiga, tänu millele loodetakse julgemalt katsetada uusi ideid, mis vahel edasimüüjatele ehk liiga riskantsed tunduvad.

Avamispeol on külalistel võimalus tutvuda Kriss Sooniku SS18 kollektsiooni esimese osaga, mille fookuses on seekord mustad sametsüdamed tüllil. Lisaks pesule ja toppidele on esimest korda valikus ka kleit.

Kriss Soonik Loungerie sai alguse pea 9 aastat tagasi, Eestisse jõuti aga alles 2011. aastal, kui märki asus esindama pesupood Ulakas Kaunitar. Kriss Sooniku disainpesu eripärana paistab silma see, et enamus sellest on kantav ka ülerõivastena.

Kogu Kriss Sooniku looming toodetakse Eestis. Lisaks leiab brändi viieteistkümnest riigist üle kogu maailma, eksootilisematest kohtadest näiteks Kuiveit ja Jaapan. Bränd on kogunud tunnustust moeajakirjades Vogue, ELLE, GQ ja Cosmopolitan.

27.10-01.11. (va pühapäev) ootab Kriss Soonik Loungerie showroom kell 12-18 kõiki huvilisi avatud uste päevale. Kohapeal võtab külalisi vastu isiklikult brändi peadisainer Kriss Soonik-Käärmann.