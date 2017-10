Eelmisel nädalal Tartus, Pärnus ja Tallinnas toimunud Noortebänd 2017 poolfinaalides selgusid kolm finalisti: MIR, INGER ja Rainer Ild. Neljandaks edasipääsejaks valis žürii kolme poolfinaali peale kokku bändi Nora’s Closure. Viies õnnelik selgub rahvahääletuse kaudu.

Sel aastal 17. korda toimuval Noortebändi konkursil astusid üles kokku 15 omanäolist noort artisti ja bändi, kelle seast valis muusikaekspertidest koosnev žürii välja kolm parimat. Tartu poolfinaalist noppis võidu pop-jazzi viljelev MIR, Pärnus osutus valituks indie-rocki ja jazzi artist INGER ning Tallinnas võidutses alternatiiv-rocki kooslus Rainer Ild. Võitlus oli tasavägine, kuid neljanda edasipääsejana valis žürii finaali Nora’s Closure’i.

“Tänavune konkurss stiililiselt kindlasti üks mitmekesisemaid Noortebändi ajaloos,” sõnab poolfinaalide žürii esimees ning bändi Avoid Dave eestvedaja Taavi Paomets. Talle jäi sügavalt positiivne mulje noorte entusiasmist ja professionaalsusest. “Tase ja latt on kõrgele seatud ning selle üle on ainult hea meel,” lisas muusik. Kõigis kolmes poolfinaalis kohal viibinud Paometsa sõnul oli pealinna poolfinaal tervikuna kõige tugevam. “Nägime mitmeid ansambleid, keda oma kvaliteedi ja mõttestatuse tõttu on liiga vähe kutsuda lihtsalt “noortebändiks”,” tõdes Paomets.

“Edasipääsenuid vaadates võib järeldada, et finaalis on oodata professionaalset ning stiililiselt väga erinevat muusikat,” kommenteeris Noortebändi peakorraldaja Märt Truman. Tema sõnul on Noortebänd läbi aastate olnud hüppelauaks mitmetele edukatele Eesti aristidele. “Noortebänd pakub võimalust näha muusikuid, kes hakkavad vormima Eesti muusika tulevikku,” lausus Truman.



Noortebänd 2017 suurejooneline finaalkontsert leiab aset 11. novembril Kultuurikatlas. Pileteid sündmusele saab soetada alates 13. oktoobrist Piletilevi keskkonnas.

Noortebändi konkursil on osalenud mitmed Eesti edukad muusikud - Karl-Erik Taukar, Grete Paia, Andres Kõpper, The Boondocks, Rasmus Rändvee, Frankie Animal jpt.