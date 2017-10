27aastaselt õnnetuse läbi surma saanud „Star Treki“ näitlejale Anton Yelchinile püstitati Los Angelese kalmistul mälestusmärk.

Yelchin oli mullu juunis väljunud oma maja turvavärava juures Jeep Grand Cherokee roolist, kuid auto hakkas ootamatult tagurdama ning lömastas noore näitleja vastu väravaposti.

Nüüd kogunesid omaksed ja sõbrad, nende seas näitlejannad Zoe Saldana ja Jennifer Lawrence, Hollywood Foreveri kalmistu legendide aeda Antoni kuju avamisele.

„Mu südamel on kergel teadmisest, et me hoiame Antoni elus,“ ütles „Avatari“ täht Zoe Saldana tseremoonial kõnet pidades. „Anton oli erakordne sõber, teadis ta sind siis viis minutit või kogu elu. Ta oli erakordne.“

Yelchini ema Irina rääkis poja mälestuseks asutatud sihtasutusest, aitamaks noori kunstnikke, kelle karjääri ohustab haigus või puue.