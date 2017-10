„Teletupsud“ olid kindlasti 90ndatel ja 2000ndate alguses kasvavate laste lemmikud, sest kes ei oleks armastanud väikeseid ja ümaraid tegelasi, kel kummalisel kombel telekad kõhu küljes kasvasid. Kuid teletupsud ei ole unustusehõlma jäänud – nimelt tuleb neil pärast 20 aastat välja uus album!

Ajaleht The Sun teatas, et multikalegendid on juba praegu tulnud välja uue singliga „Big Hugs“ („Suure kallistused“). Tuleval albumil on 19 lugu ning need sisaldavad ka juba multikas kuuldud lugusid.

Album peaks välja tulema 13. oktoobril. „Teletupsude“ eelneval laulualbumil on läinud väga hästi: 1997. aastal edastasid nad edetabelis näiteks Spice Girlsi jõulualbumilt. Ehk üllatavad tupsud ka seekord ja vallutavad muusikaedetabelid?