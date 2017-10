Kas oled kunagi fantaseerinud, et lisaks sulle ja su kaaslasele - teiega ühineb voodis veel keegi? Või oled kujutlenud, et su käed ja jalad on seksi ajal voodi külge kinni seotud... Sa ei ole ainuke!

2014. aastal tehtud uurimuses osales 1000 täiskasvanut, kelle vastuste põhjal toodi välja enamlevinud fantaasiad, vahendab Health.

Näiteks 57 protsenti naistest kinnitasid, et on unistanud seksist kahe mehega. 37 protsenti aga seksist kahe naisega. 46 protsenti meestest väitsid, et nende fantaasiates tõuseb esile soov olla kinniseotud.