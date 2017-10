Kirjastus Bauer Media on edasi kaevanud Austraalia kohtu otsuse, mille alusel tuleks tal maksta näitlejanna Rebel Wilsonile 4,5 miljonit Austraalia dollarit ehk 3 miljonit eurot valuraha. See on suurim summa, mis Austraalia kohus on laimu eest eales määranud.

Hollywoodi näitlejannale Wilsonile („Pruutneitsid", „Lauluässad") mõisteti septembris kopsakas hüvitis selle eest, et Bauer Media väljaannete artiklites oli teda valetajana kujutatud. Juunis oli vandekohus otsustanud, et kõnealused kaheksa artiklit kahjustasid Wilsoni karjääri. Artiklites väideti, et Wilson on valetanud Hollywoodi karjääri tegemiseks nii oma tegeliku nime, vanuse kui ka lapsepõlve kohta. Näitlejanna kinnitas, et oli laimu tõttu ilma jäänud kahest filmirollist.

Hüvitise lubas Wilson heategevusele annetada. Ent Bauer Media tõotab otsuse edasi kaevata, kirjutab BBC News. „Pretsedenditult määratud kahjutasu suurusel on meediatööstusele laialdane mõju,“ väidab kirjastus. Kohtuprotsessi ajal eitas kirjastus artiklite laimavust, ent nüüd on tal pretensioone vaid kahjutasu summa asjus.