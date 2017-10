Põhja-Korea juht Kim Jong-un (33) edutas laupäevasel riigi juhtivpartei koosolekul oma õe Kim Yo-jongi (28) poliitbüroo mõjukaks asendusliikmeks, teatas sealne meedia.

Noor naine on karjääriredelil tõusnud alates 2014. aastast, mil temast sai Tööpartei keskkomitee osakonna asedirektor. Kuulduste kohaselt oli just Kim Yo-jong see, kes sama aasta sügisel venna terviseprobleemide tõttu riiki juhtis, kirjutavad BBC.

Arvatakse, et just tema on ka inspireerinud Põhja-Korea liidrit külastama koole ja tavaliste inimeste kodusid. Usutavalt seisnud Kim Yo-jong ka NBA staari Dennis Rodmani kõmulise riigivisiidi taga.

Tema hiljutine edutamine kõneleb sellest, et noorel naisel on karmikäelise diktaatori absoluutne usaldus, leiab The Guardian.