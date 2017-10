„Piiri ta ei osanud pidada ja kätele andis ka valu jah,“ sõnas Veski, lisades, et selle väljendi all peab ta silmas, et Jaak tegi talle füüsiliselt oma mõtteid selgeks.

„On mõned meesterahvad, et kui nad ei saa naisterahvast jagu, siis nad tulevad kätega seletama. Ja pärast öeldakse, et sa ise oled süüdi, sa ise oled viinud mind nii kaugele. Pärast ma olen selliseid variante raamatutest lugenud nii palju, kõik miskipärast räägivad ühte sama juttu, ju see on vist meeste natuuris kinni. Või olin ma siis nii kange pähkel, mul olid ikka mingid teised plaanid. Kuigi Jaak oli see, kes mind Vitamiini pakkus, see oli ka sellepärast, et ma rohkem Venemaal ei käiks. Aga lõppkokkuvõttes, kui inimene tahab kiiremini ja kaugemale, keegi tahab sulle pommi jala külge panna, siis ei tule sellest midagi välja,“ rääkis Veski.

Laulja läks Jaagust lahku siis, kui nende tütar Kerli oli kolmeaastane. Veski sõnul ei olnud Jaak halb isa, isegi pärast seda kui nad lahku läksid.