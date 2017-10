Pärast seda, kui Risti koguduse õpetaja Annika Laats julges ERR-i debatisaates kaitsta kooseluseadust, mis läheb risti vastuollu Eesti luteri kiriku ametliku seisukohaga, sai Laats hulganisti poolehoiuavaldusi, olgugi et EELK peapiiskop Urmas Viilma tema esinemist õigeks ei pidanud.

Lausa riikliku väitluse algatanud Laats seisis eile Risti kirikus umbes 40 inimese ees ja pidas lõikuspüha tänujumalateenistust, mida mõnigi oli kuulama tulnud just Ristile, et Laatsile toetust avaldada. Umbes 500-liikmelise kogudusega kirikus olid siiski paljud pingiread tühjad.

„Inimesed on loodud elama harmoonias teiste ja iseendaga. Aga me ei ole need vagad inimesed, kelleks jumal meid lõi,” ütles Laats jutluses, mis võib jääda talle ka üheks viimaseks.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.