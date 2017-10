Kui Sivan megaprodutsendi lähenemiskatset tõrjus, hakanud too lihtsalt tema ees onaneerima.

Toona Long Islandi kohalikus telekanalis töötanud Lauren Sivan rääkis Huffington Postile, et Weinstein oli ta meelitanud Manhattanil asuva Kuuba baari ja restorani keldrisse ning üritanud teda suudelda.

Häbistatud filmimoguli Harvey Weinsteini pihta sajab otseseid süüdistusi: USA uudisteankur paljastab, et tipp-produtsent ahistas seda kümmekond aastat tagasi ühes New Yorgi restoranis.

New York Times väitis eelmisel nädalal määratut skandaali põhjustanud artiklis, et produktsioonifirmade Miramax ja Weinstein Company asutaja Weinstein on aastakümneid naisi ahistanud ning neile kopsakat vaikimisraha maksnud.

Näitlejanna Ashley Judd kirjeldas artiklis, kuidas Weinstein talle 1997. aastal filmi „Kiss The Girls" võtete ajal pidevalt külge lõi. Ühel hommikusel töökohtumisel võttis filmimogul Juddi vastu hommikumantli väel ning tegi ettepaneku Ashleyt masseerida. Teise variandina pakkus ta välja, et näitlejatar võib pealt vaadata, kuidas ta duši all käib.

Rõivaste eemaldamisest keeldunud näitlejanna jäi tööst ilma

Nüüdseks on Weinstein Company oma asutajale sule sappa pistnud, viidates viimastel päevadel lisandunud süüdistustele. Näiteks kinnitas mitmes „Bridget Jonesi" filmis mänginud briti näitlejanna Jessica Hynes Twitteris, et ta jäi ühest rollist ilma, kui ta keeldus Weinsteini ees end pesuväele võtmast.

„Mulle pakuti 19 eluaasta vanuses filmirolli. Harvey Weinstein tuli platsi ja tahtis, et ma ekraaniproovi bikiinide väel teeksin. Keeldusin ja jäin tööst ilma," kirjutas mainekale Tony teatriauhinnale nomineeritud Hynes.