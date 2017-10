Paljud meist tahaks olla üliinimlikud ja osata kallima mõtteid lugeda. Kahjuks ei ole see võimalik. Ometigi tajuvad inimesed suhtes väga hästi, kui midagi on korrast ära. Millal ja kuidas teada, et su mehe huvi sinu vastu on raugemas? Armastus tuhmumas? Portaal Relationship Rules kirjutab kolmest ohumärgist, mis viitavad, et asjad on suhtes päris pahast. Isegi nii hullusti, et su mehe armastus sinu vastu võib olla kadumas. 1. Mees jääb sinust justkui üha kaugemaks

Kaugus ei pea olema füüsiline, et suhet kahjustada. Emotsionaalne kaugus teineteisest on sama ohtlik. Kui märkad, et mees kaugeneb sinust emotsionaalselt, siis tõenäoliselt pole ta leidnud enam põhjust, miks sinuga seotud olla. Sa pead andma kaaslasele põhjuse, et ta tahaks olla sinu läheduses, sinuga seotud.

2. Mees ei leia sinu jaoks enam aega Aeg on suhtes väga oluline. Aeg teineteise jaoks. Sa võtad ka kõige kiiremal hetkel aega nende inimeste jaoks, keda sa armastad. Seetõttu ongi üks märk armastuse kadumisest just see, kui su kallim ei näe enam vaeva, et teile ühist ja erilist aega leida. Ta ei pea sind enam nii kalliks ja oluliseks, et sinu nimel hõivatud graafikust aega võtta. 3. Sa märkad, kuidas teie intiimsus ja füüsiline lähedus on kadumas