Tallinnas avas uksed unikaalne concept store BRAND NO.8 ning salong-ateljee ATELIER NO.8. See on täisteenust pakkuv moemaanide kohtumispaik, mis on võtnud eesmärgiks teha ostlemine kliendile võimalikult mugavaks.

BRAND NO.8 on naisteriiete bränd, mis kehastab nii klassikalistest kui ka retroelementidest koosnevast mugavat garderoobi, mida on täiendatud kaasaegsete trendide ning läbimõeldud värvigammaga. Igat elementi on hoolikalt kavandatud kuni täiusliku vormi saavutamiseni, mis rõhutaks naise keha loomulikku ilu. Kandjale luuakse võimalus rõivaid lõputult omavahel kombineerida ning kujundada ilma raskuste ja suuremate kulutusteta harmooniline garderoob.

BRAND NO.8 näeb ilu lihtsuses, mistõttu pakutakse rõivavalikul kahte konkreetset suunda: