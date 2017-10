Rahvusvaheliselt tunnustatud seksuoloog Andrew Barnes tuleb Eestisse koolitama ()

Sellel seminaril jagab Andrew Barnes põhjalikku kogemust armastusest, seksuaalsusest ja suhetest. Seminar on mõeldud neile, kes soovivad luua ehedamat suhet oma sõpradega, perega ja partneriga; mõista, miks ta kordab edutuid mustreid oma suhetes; tajuda, mis on tema jaoks tõde igal hetkel, selle asemel, et olla kinni minevikus; saada kontakti oma küpse naiselikkuse või mehelikkuse väega ning mõista seksuaalenergia voolu.

Austraaliast pärit Andrew Barnes on rahvusvaheliselt tunnustatud seksuoloog ja tantraõpetaja, orgasmi, suhete ja kehatöö spetsialist, kelle peamiseks valdkonnaks on naiste seksuaalsus ning eesmärgiks edendada inimeste vaimset kasvu, teadlikku suhestumist ja seksuaalsust.

Inimesed toovad oma mineviku kogemused ja tähendused kaasa igasse suhtesse ja olukorda oma elus. See nähtav ja nähtamatu ajalugu mõjutab, kuidas nad suhtlevad oma pere, partnerite ja sõpradega. Selleks, et suhelda autentselt, peab saama teadlikuks oma vanade hirmude mustritest ja õppima, kuidas nad võivad mõjutada meie käitumist olevikus.

Kuidas luua terveid ja rahuldustpakkuvaid suhteid?

See huvitav ja transformatiivne seminar toetab osalejat selles kuidas tervendada oma emotsionaalseid haavasid; luua terveid ja rahuldustpakkuvaid suhteid; mõista mehelikkuse ja naiselikkuse dünaamikat, et luua harmooniat oma suhetesse; arendada oskusi suhestumiseks iseenda ja teistega; avastada, mis vallandab hirmu suhetes ja kuidas vastata, selle asemel, et reageerida; süvendada intiimsust seksuaalsuhetes; tunda ennast enesekindlamana ja aktsepteerida ennast just sellisena nagu sa oled ning õppida tsirkuleerima seksuaalenergiat armatsemise ajal.

Paljudel meestel ja naistel on kehad sisuliselt tundetud

Andrew Barnes ütleb, et paljudel inimestel on seksuaalenergia ehk elujõu liikumine kehas häiritud, mis algab juba lapsepõlves, kui lastele huvile oma suguorganite vastu antakse negatiivseid sõnumeid. Sellele võib lisanduda laste seksuaalsuse igakülgne allasurumine või väärkohtlemine, ja kui saabub seksuaalne küpsus, on nendesse inimestesse kogunenud suurel hulgal seksuaalsust pärssivaid kogemusi. Selle tulemusel paljudel meestel ja naistel kehad sisuliselt tundetud ning puuduvad teadmisest kuidas seksuaalsust küpsel viisil kasutada.

Läänes õpetatakse hõõrumispõhist seksuaalsust

Tantraõpetaja ja seksuoloog selgitab, et Läänes õpetatakse hõõrumispõhist seksuaalsust, mis on ka hea, kuid endas tuleks arendada ka energeetilist, kogu keha hõlmavat seksuaalsust, sest kogu kehas on ju samad rakud, mis genitaalides. Kuivõrd kõik siin maailmas on energia, siis saab sellesse kaasata kogu keha, tõstes energeetiliselt mateeria ehk oma keha võnkesagedust.

„Tantra ei vaata seksuaalsust ainult mehe ja naise suhtena, vaid õpetab ka seda, kuidas panna seksuaalenergia oma kehas liikuma ja seda kontrollida,“ ütleb ta, lisades, et seda teed on võimeline läbima igaüks. Sõltuvalt negatiivsetest läbielamistest ja lõdvestumisoskustest võib see mõnel inimesel vaid kauem aega võtta.

Tantristlik keha pingetest vabastamise tehnika vabastab inimesed seksuaalsust pidurdavatest mustritest, keha võnkesagedus suureneb, seksuaalenergia pääseb ringlema, kehad avanevad ja kõik inimeste võimed suurenevad.



Paljud seksuaalterapeudid ja koolitajad on saanud teadmised Andrew kursustelt



Alates 2012. aastast on Andrew Barnes käinud korduvalt Eestis kursuseid läbi viimas, viibides ka tänavusel tantrafestivalil High on Life.

„Andrew' loengud ja kursused on seksuaalhariduse info mõttes põhjalikud ja keskenduvad selle positiivsetele aspektidele. Paljud seksuaalterapeudid ja koolitajad on saanud oma teadmised just Andrew' loengutelt ja kursustelt. Samuti on paljud koolitusel käijad andnud tagasisidet, kui hindamatu see informatsioon on neile olnud ja kui suurel määral nende elukvaliteet on paranenud,“” räägib korraldaja Peep Õunapuu Andrew Barnesi loengute vajalikkusest.