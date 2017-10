Reedel, 6. oktoobril toimus Kadriorus pidulik KIRILL SAFONOV ATELIER showroomi avapidu.

Autori uus rõivakollektsioon on seotud sügis-talvise hooajaga ja toob esile disaineri uued värsked visioonid ja mõtted. Kollektsioonis on kasutatud Kirill Safonovi autorilõikeid ja tikanditehnikat.

Praegu räägitakse palju, et couture on moemaailmast taandumas. Disainer Kirill Safonov usub, et inimesed ikkagi soovivad näha autoriloomingut, glamuuri, romantikat ja rõivamoodi, mis on pigem kunstiteos, kui masstoodang.

KIRILL SAFONOV on Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga disainer, Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige ja Eesti Moedisaini Liidu liige. Kirill tegutseb disainerina juba 16 aastat, tema esimene kollektsioon tuli välja 1999. aastal. Kirill Safonovi silmapaistva käekirjaga loomingut on eksponeeritud näitustel ja erakollektsioonides üle maailma, viimased kollektsioonid on inspireeritud camp-esteetikast.

Kirill Safonov Atelier uus avar stuudio-ateljee ootabTeid külla A.Weizenbergi 14-2