Tallinnas Sitsi tänavas avatud süstlavahetuspunkti on palgatud turvamees.

"Turvamees on kohal ajal, mil keskus on avatud," rääkis Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juht Gea Otsa. Turvamees on osa kogu turvafirma teenusest, maksumust eraldi välja tuua pole võimalik ja leping pole neil ka meiega, vaid teenusepakkujaga, sõnas Otsa. Läinud nädalal Fašistid! Olge te neetud, surm teile – on Sitsi süstlapunkti töötaja Anna loetleb , mida kohalikud on kirjalikult välisuksele kleepinud kui ka suusõnaliselt neile näkku öelnud. Kaks nädalat pärast skandaalse puntki avamist joondub välja tõsiasi, et kõnealune asutus pakub enam huvi ärritunud kohalikele, poliitikutele ja ajakirjanikele kui narkomaanidele endile.