Peaaegu neli tonni kokaiini avastas Hispaania politsei koos rahvusvahelise uurimismeeskonnaga Atlandi ookeanil Portugalile kuuluva Madeira ja Assoori saarte vahel seilanud puksiirilt. Meeskonda kuulnud türklased ja aserid on vahi all.

Kokaiin oli pakitud 165 23kilogramistesse pakkidesse. Kokku niisiis 3,7 tonni. Mis riiki tänavakaubanduses 260 miljonit dollarit maksev last pidanuks jõudma, polnud eile veel tada, nendib BBC uudisteteenistus. Komoori lippu kandev laev toodi läinud reedel Cadizi sadamasse. Vihje narkoärikate tegevusest sai Hispaania Suurbritanniast.

Viimastel kuudel on Atlandil avastatud teisigi suuri kokaiinilaste. Läinud esmaspäeval vahistati 13 marokolasest Hispaania kodanikku, kes olid smugeldamas 2,5 tonni kokaiini, mis oli ilmselt pärit Venezuelast ja pidanuks jõudma kas Euroopa või Araabia Ühendemiraatide turule. Toona ütlesid Marokos meelemürgi salakaubandust uurinud ametiisikud, et ilmselt püüti kokaiin edasi viia läbi Sahaara alade, kus kontroll on kas olematu või nõrk.